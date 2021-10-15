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Общество15 октября 2021 11:38

Диспанцеризацию в Павловском районе проведут врачи краевой больницы №1

19, 20 и 21 октября мобильный пункт посетит станицы Новолеушковскую и Павловскую
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Павловского района Кубани могут пройти диспанцеризацию у врачей краевой больницы №1 по месту жительства. 19, 20 и 21 октября в муниципалитете будет работать мобильный пункт. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, медицинский автопоезд посетит станицы Новолеушковскую и Павловскую. Жители могут пройти осмотр терапевта, гинеколога, сдать анализы, флюорографию легких, проверить внутриглазное давление. Диспанцеризация проводится для всех граждан.

Напомним, медперсонал краевой больницы №1 регулярно выезжает в поселения региона. Это позволяет людям провериться по месту жительства и на раннем сроке выявить заболевания.