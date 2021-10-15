Первую помощь девочке, попавшей под колеса автомобиля, оказал сотрудник полиции в Новороссийске

Руфат Талыбов Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю

В Новороссийске сотрудник полиции оказал первую помощь девочке, попавшей под колеса автомобиля. Машина сбила ребенка , когда она каталась на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

- Руфат Талыбов, старший инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД, старший лейтенант полиции, выйдя из дома, увидел ДТП. На глазах правоохранителя иномарка сбила девочку, ехавшую на велосипеде, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ребенок находился в шоковом состоянии, а ушиб ноги был похож на перелом. Руфат Талыбов оказал первую помощь – наложил жгут, чем остановил кровотечение, и дождался приезда скорой. Прибывшие медики госпитализировали девочку с переломом ноги.