Табачная фабрика Кубани объявила о своем закрытии

Фото: Иван Вислов

Табачная фабрика «Филип Моррис Кубань» объявила о своем закрытии. Предприятие в Краснодаре прекратит работу в феврале 2022 года. Об этом накануне сообщили представители предприятия.

Причина закрытия производства – рост оборота нелегальной продукции и сокращение легального сегмента. Так, процент незаконных товаров составляет в текущем году 12,8%

- К тому же, уменьшение объема табачного рынка в течение последних 5 лет делают невозможным обеспечение загрузки производства на двух фабриках в России, — отметили представители «Филип Моррис Кубань».

Производство табачной продукции продолжится в Ленинградской области. А сотрудникам краснодарской фабрики предложат трудоустройство на предприятии.

Табачная фабрика «Филип Морисс Кубань» основана в 1993 году после приватизации 49% акций предприятия «Краснодартабакпром». В 2017 году «Филип Моррис Кубань» перечислило в бюджет РФ 46,5 миллиарда рублей и стало крупнейшим налогоплательщиком из базы ФНС.