Ресторан братьев из Армавира получил две звезды «Мишлен»

Фото: Личный архив Леонида Захарова

Звезда «Мишлен» присуждается за выдающуюся кулинарию. Одной – награждают за высокую кухню, которая заслуживает внимания. Двумя – рестораны, ради которых можно сделать лишнюю остановку во время поездки. Тремя – рестораны, посещение которых стоит отдельного путешествия.

В этом году впервые московским заведениям вручили «мишленовские» звезды. Среди 9 победителей лучшим стал ресторан братьев из Армавира. Twins Garden и его шеф-повара Сергей и Иван Березуцкие получили две звезды «Мишлен». Стоит отметить, что сразу две звезды получили только два заведения в столице, такой же награды удостоены еще ресторан ARTEST Chef’s Table и шеф-повар Артем Естафьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что у братьев из Армавира на двоих одна ферма в Калужской области и четыре (пока) ресторана в Москве.