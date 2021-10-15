На Кубани за последние сутки выявлено 248 случаев заболевания COVID-19

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировано 248 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус подтвердился у 27 детей от трех месяцев. Об этом сообщает краевой Оперативный штаб.

Так, В Краснодаре заболели 56 человек, в Динском районе – 25. 23 новых пациента зафиксировано в Кавказском муниципалитете, 21 – в Сочи, 17- в Тимашевском районе. По 11 случаев приходится на Туапсинский, Павловский и Апшеронский муниципалитеты, по 9 – на Анапу и Белореченский район. В Выселковском районе зафиксировано 8 новых случаев заболевания COVID-19, по 7 - в Ленинградском, Кореновском и Мостовском муниципалитетах.

- В Темрюкском районе заболели 6 человек, в Тбилисском - 4, в Крымском – 3, в Горячем Ключе, Красноармейском и Славянском района – по 2. По одному новому пациенту – в Армавире, Новороссийске, Абинском, Гулькевичском, Ейском, Курганинском и Староминском муниципалитетах, - сообщали в Оперштабе региона.

В крае на аппаратах ИВЛ остаются в тяжелом состоянии 104 пациента, на ЭКМО – 6. Всего в регионе продолжают лечиться более 13 тысяч человек.