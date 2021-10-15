Участок улицы Красной в Краснодаре перекроют из-за спортивного мероприятия

Фото: krd.ru

Участок улицы Красной в Краснодаре перекроют 17 октября. Это связано с проведением спортивного мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- С 7 утра до 12 дня будет ограничена возможность проезда и пересечения улицы Красной на участке от улицы имени Пушкина до улицы Калинина и Кузнечная, а также по улице Красноармейской от улицы Длинной до улицы Буденного, - отметили в ведомстве.

Водителей попросили заранее выбирать альтернативные пути для объезда.