Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре в 2022 году снесут 12 аварийных домов. До конца текущего года демонтируют 8 объектов. Вопрос обсудили накануне на совещании по вопросам ветхого жилья.

Жильцы аварийных домов расселены, однако объекты часто становятся пристанищем для людей без места жительства.

- Чтобы не допустить правонарушений или преступлений, нужно в этих помещениях закрыть окна, двери, по возможности — входы во дворы. Это муниципальные объекты, но, несмотря на снос, не должны быть заброшены, — отметил исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов.

На совещании подчеркнуто, что в текущем году уже снесли четыре объекта, планируется демонтировать еще четыре. Однако процесс затрудняет соседство построек с памятниками культурного наследия. В то же время для таких объектов уже подготовлены проекты демонтажа.

Всего с краевой столице необходимо снести 42 аварийных дома. Жителей просят сообщать о том, если на объектах замечены посторонние, по телефону «112» или в «Горжилхоз» - 8(861) 267-34-20