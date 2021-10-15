СберСтрахование вышла на рынок ОСАГО Юга России и Северного Кавказа

Лариса Безделева. Фото: предоставлено пресс-службой СберБанка.

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование приступила к оформлению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на собственной лицензии. Приобрести полис можно на сайте Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на маркетплейсе Сбера по автострахованию или в любом отделении СберБанка.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сегмент ОСАГО занимает пятую часть рынка страхования. Только на территориях работы Юго-Западного банка за первые полгода 2021 года оформлено более 2 млн полисов. Сегодня СберСтрахование присоединилась к крупнейшим игрокам этого рынка. Теперь ОСАГО можно приобрести в любом канале продаж Сбера, что делает его максимально доступным любому потребителю, а для свыше 8 млн цифровых клиентов банка на Юге России и в СКФО — ещё и удобным за счет простоты оформления с помощью SberID. Также наши сотрудники в почти 650 офисах всегда готовы дать максимально полную консультацию по выбору оптимального автострахования».

Чтобы оформить ОСАГО, клиенту понадобятся три документа: ПТС или СТС, паспорт и водительское удостоверение. Весь процесс займёт несколько минут вне зависимости от канала покупки. Полис придёт на электронную почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер либо сохранить изображение на телефон.

С августа 2020 года Сбер развивает маркетплейс по автострахованию. До сих пор на этой площадке можно было оформить полис ОСАГО одной из страховых компаний — партнёров Сбера, а теперь и СберСтрахование. Маркетплейс Сбера по автострахованию уже пользуется большой популярностью: ежемесячно на эту площадку заходят около миллиона уникальных посетителей. После запуска ОСАГО от СберСтрахования маркетплейс обязательно продолжит свою работу, оставаясь открытой площадкой, к которой смогут присоединиться и другие игроки рынка. При этом, СберСтрахование займёт достойное место не только на маркетплейсе Сбера, но и на рынке автострахования в целом.