В мэрии Краснодара рассказали, что станет с участком табачной фабрики после ее закрытия

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Табачная фабрика «Филип Моррис Кубань» объявила о своем закрытии. Производство в Краснодаре прекратит работу в феврале 2022 года. В мэрии рассказали, что будет с участком земли в центре города, который занимает табачка.

- Земельный участок по улице Ипподромной, на котором расположена фабрика «Филип Моррис Кубань», - в собственности у организации. Согласно генплану Краснодара эта земля находится в производственной зоне. Это значит, что о возведении на нем жилых домов не может быть и речи. На участке могут располагаться только объекты промышленности, - прокомментировали в администрации города.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что после закрытия табачной фабрике в Краснодаре руководство планирует перевести работников на производство в Ленинградской области. В Краснодаре останется лишь отдел продаж.