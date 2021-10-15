Более 1,7 тысячи участков Всероссийской переписи населения заработали на Кубани

В Краснодарском крае открыли более 1,7 тысячи участков Всероссийской переписи населения. Кампания подсчета стартует 15 октября и продлится до 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В этом году пройти перепись можно как электронно, так и очно. Для участия в онлайн-формате можно воспользоваться порталом "Госуслуги" – до 8 ноября. Кроме того, учет проводится в офисах МФЦ – всего оборудован 61 пункт, а также переписчики посещают дома граждан. Подчеркивается, что специалисты с 18 октября будут проводить перепись с использованием не бумажных, а электронных анкет на планшетах.

- Данные переписи помогут запланировать дальнейшее развитие региона – размер финансирования госпрограмм и проектов, бюджетов, выстроить грамотную соцполитику, – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Напомним, предыдущая перепись населения прошла в 2010 году. На тот момент в крае по результатам учета проживало более 5,2 миллиона человек.