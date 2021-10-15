РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении более 10000 самозанятых

В декабре 2020 года в мобильном приложении РНКБ реализован сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в данном статусе и вести бизнес онлайн. На сегодняшний день с помощью данного сервиса в качестве самозанятых зарегистрировались более 11 тысяч клиентов банка.

При этом 80% пользователей зарегистрировались как самозанятые в ФНС непосредственно с использованием банковского приложения и около 20 % подключились к сервису РНКБ уже после самостоятельной регистрации статуса самозанятого в ФНС.

Сервис банка РНКБ для самозанятых позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать налог на профессиональную деятельность в приложении со счетов или карт клиента.

Доходы самозанятых автоматически рассчитываются банком в процедурах определения лимита по кредитным продуктам банка для физических лиц по процентным ставкам зарплатного клиента.

Отметим, что самозанятые – клиенты РНКБ формируют в среднем 4 чека в месяц о полученном доходе, среднемесячный доход за последние 3 месяца составляет 43 800 рублей.

Кроме того, на основании зарегистрированных в сервисе чеков о доходах самозанятых клиентов по итогам 3 квартала был определен топ-5 наиболее "доходных" профессий:

- организация и проведение экскурсий (в среднем 103000 р./ месяц);

- строительство и ремонт (в среднем 90000 р./ месяц)

- аренда, найм недвижимости и прокат автомобилей (68500 рублей/месяц);

- маркетинг (63000 рублей/месяц);

- флористика и озеленение (58600 рублей/ месяц)

Также банк определил топ-5 видов деятельности самозанятых по количеству активных клиентов:

- красота и здоровье (стрижки, маникюр/педикюр, брови и ресницы, косметологи, массаж, макияж, татуаж и пр.);

- строительство и ремонт, в т. ч. отделочные работы, кровля, поклейка обоев, установка окон, строительство заборов, укладка плитки, установка внутридомовых сетей, сантехники и т.п.;

- аренда/сдача в найм недвижимости, прокат автомобилей, самокатов и детского оборудования;

- профессиональные услуги, консультации (юруслуги, риелторы, психологи, бухгалтерский учет и аудит) и маркетинг (продвижение в соцсетях, копирайтинг, лидогенерация);

- грузовые и пассажирские перевозки, услуги такси.

Напомним, официально зарегистрированные самозанятые могут пользоваться всеми кредитными программами РНКБ. Для этого необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.

При выдаче одобренного кредита нужно предоставить только паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональный доход, которая бесплатно формируется в мобильном приложении РНКБ в течение нескольких минут.