В Wink доступна коллекция новейших индийских фильмов и сериалов от Zee, которая удивит даже искушенного зрителя

Фото: Ростелеком

Видеосервис Wink представляет эксклюзивную коллекцию лучших новейших фильмов и сериалов Индии от Zee — всего более 3,7 тыс. часов. Одному человеку даже в круглосуточном режиме потребуется на просмотр около полугода, а ведь коллекция постоянно расширяется и пополняется новинками.

Интерес к индийскому кинематографу в последнее время растет во всем мире. Картины завоевывают награды на престижных международных форумах, актеров Болливуда охотно зовут сниматься за рубежом.

- Нашего зрителя связывают с индийским кинематографом давние отношения: фильмы Болливуда, выходившие в советском прокате с 1950-х годов, имели невероятный успех. И сегодня у индийского контента есть армия преданных поклонников. Специально для них мы с партнерами из Zee собрали прекрасную коллекцию индийских кинофильмов и сериалов: от золотой классики до нашумевших и скандальных сериалов последнего времени. У нас представлены только качественные переводы с максимальным уважением к оригиналу. Всех, кто хочет убедиться, что новые сериалы Индии способны удивлять даже искушенного зрителя, мы приглашаем в видеосервис Wink, — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Wink также транслирует телеканал Zee TV, в эфире которого представлены самые громкие премьеры из Индии с первоклассным качеством изображения и звука, а также профессиональным переводом и дубляжом. Видеотека канала объединяет картины золотого века Болливуда (с Раджем Капуром) и современную кинопродукцию: мелодрама или боевик, комедия или триллер — на Zee TV каждый найдет то, что ему по душе.

Вот самые популярные разножанровые сериалы, которые представляют срез современной киносериальной индустрии Индии. Все перечисленные и многие другие сериалы от Zee доступны только в видеосервисе Wink.