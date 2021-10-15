1500 новых абонентов обеспечили электричеством энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань»

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С начала 2021 года специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» присоединили к электрическим сетям более 1,5 тыс. новых потребителей. Общая мощность подключенных абонентов составила порядка 25 МВт. Электроэнергией были обеспечены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

К электросетевой инфраструктуре компании присоединены энергопринимающие устройства физических и юридических лиц Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, города Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

Электроэнергией обеспечены объекты АПК и социальной сферы: предприятия малого и среднего бизнеса, крестьянско-фермерские хозяйства, деревообрабатывающие и мебельные производства, личные подсобные хозяйства, а также учреждения здравоохранения, образования и культуры.

Наибольшее количество заявок поступило от бытовых и промышленных потребителей с запрашиваемой мощностью до 15 кВт. Для 580 заявителей силами компании выполнено строительство и реконструкция трансформаторных подстанций и воздушных линии электропередачи 10-0,4 кВ.

В 2021 году в Адыгейский филиал «Россети Кубань» поступило более двух тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности. Потенциальные потребители запросили суммарную мощность почти 42,5 МВт.

«Россети Кубань» продолжает прием обращений заявителей, в том числе документов по подключению к электросетевой инфраструктуре в удаленном формате. Все заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг можно подать через «Портал-тп.рф». По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 (звонки по России – бесплатные).