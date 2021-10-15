На Кубани сбытчику наркотиков грозит пожизненный срок

В автомобиле обнаружены 14 свертков мефедрона

На Кубани сбытчику крупной партии наркотиков грозит пожизненный срок. Мужчина перевозил в машине более 600 граммов вещества мефедрон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

Накануне на посту ДПС в Кущевском районе инспекторы провели осмотр авто, водителем которого был 34-летний житель Московской области. В машине под пассажирским сидением обнаружили 14 пакетиков с наркотиком. Всего в упаковках находилось более 600 граммов. Запрещенные вещества сбытчик приобрел в интернете, после чего собирался продать их на территории Краснодара.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.