В Сириусe проходит заседание Совета территории первого созыва

Заседание совета федеральной территории "Сириус" первого созыва

Сириус обозначен первой федеральной территорией согласно выпущенному в июле 2020 года закону. В Сочи проходит заседание Совета территории первого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Сириуса.

Накануне участники собрались на смотровой площадке строительства концертного зала. В течение дня пройдет первое заседание в библиотеке Президентского лицея федеральной территории Сириус.

- Участники обсудят структуру Совета, выберут его председателя и сформируют комитеты, - пояснили в Сириусе. - Первая федеральная территория сформировалась вокруг образовательного центра, университета и Инновационного научно-технологического центра «Сириус». Сейчас на территории формируется система органов публичной власти, которые осуществляют полномочия органов местного самоуправления, ряд полномочий регионального уровня и могут наделяться отдельными полномочиями Российской Федерации.

В Совет федеральной территории три члена были назначены президентом России Владимиром Путиным, еще три - правительством, один - губернатором Кубани. А девять человек выбрали на прошедшем в сентябре голосовании.

После участники съезда встретятся со старшеклассниками учебного заведения. А завершится встреча концертом лауреатов конкурса «Созвездие» образовательного фонда «Талант и успех».