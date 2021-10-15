В Сочи расчищают русло горной реки Псезуапсе

Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

В Сочи началась расчистка русла горной реки Псезуапсе. Планируется провести работы на 6,5 километрах водоема. Об этом накануне сообщил мэр города в своем telegram-канале после рабочей поездки в поселения Лазаревского района.

Работы на реке, очистка которой не проводилась несколько десятков лет, помогут избавить территорию от подтоплений. Из-за непогоды водоем подмывает дорогу и несет угрозу для домов.

- Осмотрен участок дороги между поселком Лазаревским и аулом Тхагапш – в 2016 году он сильно пострадал от паводка. Дорожные работы завершаются: осталось нанести разметку. Осмотрена и реконструкция Доме культуры в селе Алексеевское – благоустроена территория и установлена детская площадка. На очереди для ремонта Дом культуры в ауле Тхагапш, - подчеркнуто в публикации Алексея Копайгородского.