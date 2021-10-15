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Депутаты ЗСК взяли на контроль темпы развития Армавира. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, город – четвертый по численности населения город края, лидер Восточной экономической зоны.

- С советских времен Армавир является крупнейшим краевым промышленным центром. Динамика развития предприятий отрасли в городе высока и сегодня, - акцентировал Юрий Бурлачко. - Буквально два дня назад мы выезжали в город и увидели, что здесь есть серьезные точки роста. Тому свидетельством являются новые производства.

В то же время, по его словам, предприятия перерабатывающей промышленности нуждаются в поддержке.

- И этот вопрос необходимо решать в ближайшем времени, как и рассмотреть целесообразность создания технопарка на территории муниципального образования, - уточнил председатель ЗСК.

Основные направления развития городского округа представил Андрей Харченко. По его словам, для решения существующих проблем город принимает участие в нацпроектах. Кроме того, на территории реализуется программа «Новый Армавир». Она подразумевает перезагрузку экономической, социальной и культурной жизни муниципального образования.

Разработаны также и приоритетные проекты, направленные на улучшение социально-экономической ситуации. Они затрагивают разные сферы и направления развития Армавира. В их числе - обеспечение городской инфраструктуры энергоресурсами, реконструкция и строительство дорог, повышение качества медицинского и социального обслуживания горожан, улучшение экологии, создание единого культурного пространства и развитие событийного туризма.

Зампред краевого парламента Николай Петропавловский заострил внимание на необходимости улучшения первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленных населенных пунктов, увеличения мощностей имеющихся объектов здравоохранения. Тема приобретает особую актуальность в связи с планами органов местного самоуправления по развитию территории как агломерации.

Одним из положительных примеров стала почти стопроцентная обеспеченность населения центральным водоснабжением. Высокую оценку заслужила и деятельность администрации по благоустройству территорий.

Кроме того, отмечен высокий процент обеспеченности населения города газом – он составил 97%. При выполнении задачи по догазификации отдаленных населенных пунктов, поставленной главой государства, Армавир в ближайшее время может достичь 100%.

Но помимо активного участия города в реализации нацпроектов и госпрограмм, необходимо максимальное внимание уделять развитию социальной сферы. Прежде всего. нужно ликвидировать вторую смену в школах, обеспечивать условиями молодых специалистов, привлекать врачей дефицитных специальностей.

- Прозвучавшие во время круглого стола выводы и оценки будут включены в проект итоговой резолюции, - говорят в ЗСК. - Она же послужит основой постановления Законодательного Собрания края, которое примут на одной из ближайших сессий.

Документ станет дорожной картой для местных властей по достижению поставленных целей. Исполнение же постановления депутаты возьмут на контроль.