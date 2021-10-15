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Общество15 октября 2021 14:47

Бывшего полицейского Кореновска будут судить за взятки

Правоохранитель получил через подчиненных более 250 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Бывший полицейский Кореновска предстанет перед судом за неоднократные взятки. Правоохранителю удалось "заработать" через подчиненных более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, в 2019 году 42-летний командир взвода ДПС ГИБДД договорился с 21 подчиненным сотрудником о передаче взяток. Они, в свою очередь, под давлением передавали начальнику деньги, в общей сумме собрав более 250 тысяч рублей.

- Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в 13 случаях получения взятки и 9 эпизодах мелкого взяточничества, вину правоохранитель признал. Возбужденное ранее уголовное дело передано для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.