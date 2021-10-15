Бывшего полицейского Кореновска будут судить за взятки

Фото из архива КП

Бывший полицейский Кореновска предстанет перед судом за неоднократные взятки. Правоохранителю удалось "заработать" через подчиненных более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, в 2019 году 42-летний командир взвода ДПС ГИБДД договорился с 21 подчиненным сотрудником о передаче взяток. Они, в свою очередь, под давлением передавали начальнику деньги, в общей сумме собрав более 250 тысяч рублей.

- Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в 13 случаях получения взятки и 9 эпизодах мелкого взяточничества, вину правоохранитель признал. Возбужденное ранее уголовное дело передано для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.