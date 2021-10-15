Мужчина погиб под поездом в Сочи

Фото из архива КП

В Сочи поезд наехал на шедшего по путям мужчину: он погиб. Трагедия произошла накануне на перегоне «Адлер-Хоста». Об этом сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Водитель электропоезда, увидев на ж/д путях человека, начал экстренно тормозить. Транспорт остановился, однако наезда избежать не удалось. В результате 29-летний житель Красноярского края от полученных травм скончался.

- На месте происшествия работают сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Позже будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении пресс-службы.