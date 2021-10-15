Председателем Совета федеральной территории Сириус стала Елена Шмелева

Елена Шмелева на первом заседании Совета федеральной территории "Сириус"

Председателем Совета федеральной территории Сириус стала руководитель фонда «Талант и успех», сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Об этом сообщает федеральная территория Сириус, где впервые прошло заседание Совета федеральной территории.

- Предложение назначить Елену Шмелеву председателем совета федеральной территории Сириус внес президент России, - пояснили в Сириусе. – И 15 октября, во время первой сессии депутатов федеральной территории, за ее кандидатуру проголосовали и все остальные участники.

Кроме того, на первом заседании Совета депутаты обсудили структуру органа власти и сформировали комитеты. Напомним, что в Совет федеральной территории Сириус девять человек были выбраны путем голосования в сентябре. Троих членов совета назначил Владимир Путин, еще троих - правительство РФ. А одного - губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На первом заседании Совета федеральной территории Сириус присутствовали первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сириус стал первой федеральной территорией в России. В декабре прошлого года президент России подписал закон о ее особом статусе. Территория - экономически самостоятельная, со своим бюджетом и имуществом.