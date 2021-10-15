Бензовоз перевернулся после столкновения с легковушкой в Северском районе

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

В Северском районе Кубани накануне перевернулся бензовоз. Автоцистерна столкнулась с легковушкой в поселке Ильском. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Так, водитель авто Daewoo Espero не уступил дорогу ГАЗ-5312, который передвигался по главной полосе. В результате машины столкнулись, а бензовоз от удара опрокинулся.

- В результате ДТП произошло вытекание дизельного топлива, на месте работают сотрудники МЧС России, возгорания не обнаружено. Пострадавших при столкновении нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.