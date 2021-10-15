До 50 тысяч рублей увеличили размер премии кубанским одаренным школьникам

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На Кубани стартовал ежегодный конкурс для одаренных школьников. В этом году размер премии для учащихся увеличили до 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

– На премию могут претендовать победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, указанных в перечне Минпросвещения России на 2020-2021 учебный год. В их числе могут быть не только учащиеся, но и выпускники этого года, – подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

Подать заявку на участие школьники могут до 15 ноября – в муниципальном управлении образования либо региональном Центре развития одаренности. Учащиеся до 14 лет подают документы с родителями. По итогам конкурсного отбора выберут 100 лауреатов, которые получат премию администрации Краснодарского края.

Полный список документов размещен на сайте министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.