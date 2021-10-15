На вопросы кубанцев отвечает руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко» Антон Ёлкин

В Краснодаре открылась онлайн-приемная врача-онколога. На вопросы кубанцев отвечает руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко» Антон Ёлкин.

- В 1993 году ВОЗ учредила Всемирный день борьбы против рака молочной железы, который отмечают 15 октября. Символом движения против этого заболевания является розовая ленточка, - говорит Антон Елкин. - Рак груди – самая распространенная онкопатология среди женщин. В прошлом году в мире было выявлено 2,2 миллиона случаев этого заболевания, а в России диагноз "рак молочной железы" впервые услышали более 50 тысяч женщин. Причем в более 40% случаев болезнь обнаруживают на поздних стадиях. Ежегодно от рака груди умирает более 20 тысяч россиянок. В структуре заболеваемости в Краснодарском крае новообразования молочной железы также находятся на первом месте - 19,6%.

Средний возраст заболевших – 40-60 лет, но в последнее время болезнь стремительно молодеет: всё чаще ее диагностируют у женщин до 40 лет.

Рруководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко», онколог, химиотерапевт, действующий член Европейского общества онкологов (ESMO) и Российской Ассоциации онкоурологов, обладатель премии «Триумф-2020» в номинации «Успех в медицине» Антон Ёлкин ответит в онлайн-приёмной на все вопросы жителей Кубани, а также подскажет, какие существуют современные методы диагностики и лечения.

Вопросы специалисту можно задавать через специальную форму на сайте «КП» - Кубань».