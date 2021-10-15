Общественный транспорт по улице Черкасской в Краснодаре поедет с 16 октября

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Общественный транспорт начнет движение в обычном режиме по улице Черкасской в Краснодаре. Семь маршруток поедут по прежнему маршруту с 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке от улицы Восточно-Кругликовской до улицы им. Героев-Разведчиков проводился ремонт. Общественный транспорт был временно переведен на улицу им. Героя Яцкова, в частности, это маршруты № 3, 4, 11, 25, 45, 47, 56.

- Также с 16 октября до окончания ремонта улицы им. 40-летия Победы движение автобусов № 46 и № 101а будет временно осуществляться по отремонтированной улице Черкасской, - говорится в сообщении пресс-службы.