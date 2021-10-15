Фото из архива КП

В Геленджике откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19. С 16 октября в городе заработает еще несколько прививочных центров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новые пункты вакцинации расположены по улицам: Революционная, 1, Первомайская, 4 (школа № 3), Кирова, 20 (поликлиника № 35), Горького, 17 (ТЦ «Престиж»). Для получения прививки предоставляются паспорт, СНИЛС, медицинский полис и справка об осмотре у врача.

Накануне мэр Геленджика Алексей Богодистов привился от сезонного гриппа.

- И я, и моя семья ежегодно вакцинируемся от гриппа - так надёжней и спокойней жить и работать. Сегодня прошёл вакцинацию и других призываю защититься от этой инфекции. У всех семьи и дети, надо близких беречь, - написал глава города в своем Telegram-канале.

Напомним, на Кубани необходимо привить 80% населения. Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для многих общественных сфер, в том числе и для совершеннолетних студентов.