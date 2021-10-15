Для съемок криминальной драмы в Горячем Ключе и Краснодаре ищут актеров массовки

Кастинг уже идет

В Краснодаре и Горячем Ключе в ноябре стартуют съёмки полнометражного фильма «Обещание». Главные роли в криминальной драме исполнят такие известные актёры, как Ирина Безрукова и Андрей Чадов.

В настоящее время организаторы проводят кастинг. Для съемок эпизодов в кубанских городах ищут актеров для массовки.

- На эпизодические роли требуются мужчины от 25 до 35 лет, имеющие актёрское образование и опыт в съёмках кино. Для массовых ролей нужны девушки модельной внешности от 18 до 33 лет. Также примем в свою команду профессиональных гримеров. Информацию о себе необходимо направлять в WhatsApp по номеру 8-918-38-38-900, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» координаторы.

Планируется, что фильм будет показан в кинотеатрах страны, а также на всех популярных интернет-платформах уже в 2022 году.