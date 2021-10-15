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Общество15 октября 2021 16:39

Для строительства мусорного завода в Тимашевском районе выберут другой участок

Проектирование отложили после обращений граждан против строительства
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Тимашевском районе приостановили проектирование мусорного завода. Строительство отложили после обращений жителей против возведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Место для мусорного полигона ранее выбрали в станице Роговской муниципалитета. Однако жители выступили против строительства: участок находится вблизи мужского монастыря. Проектирование решено отложить с последующим выбором другой территории.

Напомним, губернатором края поручено разработать льготы для жителей в пятикилометровой зоне от перерабатывающих комплексов. Они рассчитаны для порядка 500 тысяч человек.