Для строительства мусорного завода в Тимашевском районе выберут другой участок

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Тимашевском районе приостановили проектирование мусорного завода. Строительство отложили после обращений жителей против возведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Место для мусорного полигона ранее выбрали в станице Роговской муниципалитета. Однако жители выступили против строительства: участок находится вблизи мужского монастыря. Проектирование решено отложить с последующим выбором другой территории.

Напомним, губернатором края поручено разработать льготы для жителей в пятикилометровой зоне от перерабатывающих комплексов. Они рассчитаны для порядка 500 тысяч человек.