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Общество15 октября 2021 17:05

Выход в море для рыбы расчищают волонтеры в Новороссийске

В результате бушевавшего норд-оста для мальков был отрезан путь к воде
Светлана ОВДЕЙ
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На расчистку прорана выходят волонтеры и призывают жителей, иначе мальки погибнут Фото: кадр из видео

На расчистку прорана выходят волонтеры и призывают жителей, иначе мальки погибнут Фото: кадр из видео

В Новороссийске волонтеры помогают рыбе вернуться в море. В результате бушевавшего накануне норд-оста засыпало проран в Суджукской лагуне. Путь к воде для мальков оказался отрезан. Об этом рассказывает волонтер Центра спасения дельфинов «Дельфа» Екатерина Сербина в своем Instagram-аккаунте.

- Проран в длину сильно засыпало южной волной, посчитали, что в самой широкой части это 15 метров, начали раскапывать, - говорит волонтер.

Рыбы в проране очень много. Выйти в море ей поможет быстрая расчистка засыпанного прорана. Волонтеры просят жителей присоединиться к работам, чтобы открыть путь малькам, гибель которых скажется на экологии. Работы пройдут 15 октября и на выходных.

Напомним, накануне в Новороссийске бушевал норд-ост. Порывы ветра достигали 32 метров в секунду.

В Новороссийске расчищают выход к морю для рыбы
Видео: instagram.com/esserbina/