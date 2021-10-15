На Кубани объявлен в розыск директор санатория Анапы

На Кубани разыскивают бывшего директора санатория «Кубань» Анапы. Поиски Сергея Стремоусова накануне объявил отдел МВД России по Анапе.

По версии следствия, бывший 55-летний гендиректор при наличии свободных мест в санатории в ущерб акционерному обществу заключил договор размещения с ИП своей жены. В результате на счет супруги было перечислено 7,7 миллиона рублей.

Мошенническую схему пресекли в августе текущего года, а на Сергея Стремоусова завели уголовное дело. После этого бывший гендиректор покинул страну. От управления санаторием позже его отстранили.

В середине сентября следователи получили телеграмму от Сергея Стремоусова, в которой говорилось о заболевании им коронавирусом, из-за чего его не пустят в самолет. Документально бывший гендиректор это никак не подтвердил. Следствие предполагает, что мужчина уклоняется от разбирательства по уголовному делу.