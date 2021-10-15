На Кубани прививку от гриппа получили почти 900 тысяч жителей

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В Краснодарском крае вакцинацию от гриппа прошли уже более 894 тысяч жителей. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60% - 3,4 миллиона человек. Такие данные были озвучены накануне врачом-инфекционистом Еленой Палиевой на еженедельном брифинге.

Подчеркивается, что в зоне риска заболеваемости находятся люди в возрасте старше 60 лет. Для них заражение может оказаться смертельно опасным. В среднем из 100 привитых 80-98 человек не заболевают. Если же вакцинировавшийся заразился, то чаще всего он переносит грипп в более легкой форме.

– Каждый год состав вакцины обновляется с учетом циркуляции определенного гриппа в эпидемиологическом сезоне. Вакцина не снижает иммунитет, она заставляет его работать, а прививка не может стать причиной заболевания, – отметила Елена Палиева.

Прививку от сезонного гриппа можно получить до 15 декабря. Параллельно продолжается вакцинация от COVID-19. В регионе необходимо привить 80% населения. В связи с этим введена обязательная вакцинация для многих общественных сфер, в том числе и совершеннолетних студентов.