МТС пошла с 4G по малым хуторам

Мобильная связь и интернет 4G теперь есть в селе Гофицком, хуторе Междуреченском, поселках Зеленом, Садовом, Ванновском, Шереметьевском, Сладкий Лиман и Лебяжий Остров. В последние два поселка часто приезжают туристы, в большинстве своем – любители рыбной ловли и спокойного отдыха.

Всегда оставаться на связи, пользоваться скоростным интернетом для них так же важно, как и для местных жителей. А некоторые хуторяне благодаря МТС впервые получили возможность звонить из дома или собственного двора, не выезжая в соседний населенный пункт.

Долгосрочная программа МТС по обеспечению устойчивой качественной связью труднодоступных населенных пунктов Краснодарского края и Адыгеи реализуется с 2017 года. За это время было охвачено более 250 000 жителей горных и предгорных поселений. Работа продолжается.