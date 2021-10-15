Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 18:30

В Геленджике готовятся представить генплан на суд общественности

Работа на главным городским документом подходит к концу
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авторы генплана учли пожелания горожан. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Авторы генплана учли пожелания горожан. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике завершается работа над новым генеральным планом курорта. Как только итоговый вариант документа будет готов, его предоставят на суд общественности. Как отметил мэр Геленджика Алексей Богодистов, разработчики генплана прислушались к пожеланиям жителей города и учли всех их просьбы.

- Этому этапу предшествовала масштабная и кропотливая работа по составлению главного градостроительного документа. Специалисты собрали все пожелания геленджичан, тщательно продумали план дальнейшего развития курорта, – написал Алексей Богодистов в соцсетях.

Общественные слушания начнутся 25 октября в округах, а завершатся 16 ноября в городском Дворце культуры.