Лесопожарные формирования Краснодарского края получили катера

Лесопожарные формирования Кубани получили новую технику. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Лесопожарные группы Краснодарского края получили новую технику, которая облегчит выполнение служебных задач. Новороссийской, Геленджикской и Джубгской станциям были переданы новые катера. Это специализированная техника, оснащенная мотопомпами, напорными рукавами длиной 500 и 1000 м, лесными огнетушителями, а также лопатами, бензопилами и емкостями дал химикатов.

– Своевременное укомплектование лесопожарных станций новой техникой поможет мониторить обстановку с акватории Черного моря, при необходимости оперативно доставлять личный состав и оборудование к труднодоступным участкам леса и быстро ликвидировать возгорания, – рассказал вице-губернатор Кубани Сергей Болдин

До конца года формированиям передадут еще восемь грузовых автомобилей с прицепами и квадроциклы. Патрульные группы будут оснащены 61 автомобильной радиостанцией. Вся техника получена в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».