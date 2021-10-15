В станице Динской построят начальную школу на 400 мест

В ст. Динской построят начальную школу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Динской в конце октября рабочие приступят к строительству блока начальной школы на 400 мест. Учреждение появится на базе станичной СОШ №3. Под новое здание отвели земельный участок площадью 1440 кв.м.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, строительство новой начальной школы стало возможно благодаря региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

На строительство здания площадью 7 тысяч кв.м. из бюджета всех уровней было выделено в общей сложности более 420 млн.рублей. Построить новое учреждение планируют к 2022 году.