Казачий кадетский корпус Кропоткина стал победителем Всероссийского слета казачьей молодежи

Кадеты из Кропоткина победили на соревнованиях. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Учащиеся из казачьего кадетского корпуса г.Кропоткина стали лучшими по итогам Всероссийского слета казачьей молодежи. В соревнованиях «Готов к труду и обороне» кропоткинские кадеты обошли восемь команд из других регионов. Выполнив все нормативы, они заняли первое место.

– Кадетские корпуса края славятся не только образовательным процессом, но и отменной физической подготовкой воспитанников. Это позволяет им ежегодно занимать первые места в смотрах-конкурсах, мероприятиях в масштабах все страны, – рассказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Также учащиеся кропоткинского казачьего кадетского корпуса обошли конкурентов на звание лучших в состязаниях агитбригад. За эту победу ребята получили специальный приз губернатора Ростовской области.