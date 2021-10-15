Центр Краснодара перекроют для транспорта из-за строительных работ

В Краснодаре будут перекрыты некоторые дороги. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В центре краевой столицы строительные работы внесут коррективы в движение транспорта. На улице Седина из-за прокладки газопровода с 16 октября будет перекрыт участок дороги от ул. им. Седина до ул. им. Леваневского, в том числе при движении по ул. им. Леваневского на пересечении с ул. Кузнечной. Для информирования автовладельцев на перекрытых участках дороги будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Также с 16 октября для строительства канализации в районе ул. им. Котовского, 24 будет введено реверсивное движение. Завершить работы планируется до конца октября.

С 23 октября поочередно ограничат движение ул. им. Леваневского. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что ограничения вводятся также из-за строительства канализации и на этом участке дороги. Здесь работы будут вестись в ночное время суток.