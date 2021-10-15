В проекте «Пушкинская карта» участвуют 30 учреждений культуры Кубани

В Краснодарском крае действует "Пушкинская карта". Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае к всероссийской экспериментальной программе «Пушкинская карта» присоединись более 30 учреждений культуры. Это музеи, концертные залы и театры. Как сообщили в краевом министерстве культуры, по «Пушкинской карте» можно приобрести билеты на спектакли, выставки и мастер-классы. Всего, региональные учреждения культуры предлагают для посещений в рамках проекта более 300 мероприятий.

- Программа стартовала с 1 сентября, но уже более 8 тысяч билетов было куплено по «Пушкинской карте» в учреждениях культуры Кубани, - рассказали в министерстве культуры региона.

«Пушкинская карта» - это банковская карта, на которую раз в месяц начисляют 3 тысячи рублей. Истратить деньги только на покупку билетов на культурное мероприятие. Оформить карту можно на портале «Госуслуги», либо же в отделении «Почта банка». Карта доступна людям не старше 23 лет.