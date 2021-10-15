Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 20:09

Жители сочинского микрорайона Голубые Дали на несколько часов останутся без питьевой воды

Водоснабжение будет прекращено из-за перекладки магистральных водоводов
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сочи на несколько часов будет прекращена подача питьевой воды

В Сочи на несколько часов будет прекращена подача питьевой воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сочинском микрорайоне Голубые дали запланировано обновление системы водоснабжения. Работы начнутся в 20.00 15 октября и продлятся до 8.00 утра 16 октября. В микрорайоне проживает 20 тысяч населения. На время ремонтных работы люди останутся без водопроводной питьевой воды.

Как сообщили в пресс-службе местного МУП «Водоканал», работы проводятся в рамках модернизации инженерной инфраструктуры микрорайона. Ранее специалисты провели обследования магистральных сетей и выяснили, что они изношены на 90%.

Ремонт и замену инженерных сетей Сочи держит на контроле мэр курорта Алексей Копайгородский.