Жители сочинского микрорайона Голубые Дали на несколько часов останутся без питьевой воды

В Сочи на несколько часов будет прекращена подача питьевой воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сочинском микрорайоне Голубые дали запланировано обновление системы водоснабжения. Работы начнутся в 20.00 15 октября и продлятся до 8.00 утра 16 октября. В микрорайоне проживает 20 тысяч населения. На время ремонтных работы люди останутся без водопроводной питьевой воды.

Как сообщили в пресс-службе местного МУП «Водоканал», работы проводятся в рамках модернизации инженерной инфраструктуры микрорайона. Ранее специалисты провели обследования магистральных сетей и выяснили, что они изношены на 90%.

Ремонт и замену инженерных сетей Сочи держит на контроле мэр курорта Алексей Копайгородский.