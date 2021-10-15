В кубанской школе «Бизнес молодых» прошла защита сотни стартапов

Молодые предприниматели могут получить образование в краевой школе"Бизнес молодых". Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сто проектов кубанских молодых бизнесменов прошли защиту в краевой школе «Бизнес молодых». Сотня учеников школы представила на суд жюри свои бизнес-идеи, касающиеся самых разных сфер. По итогам, авторы лучших проектов получат в наставники действующих бизнесменов, которые будут направлять их и помогать с реализацией стартапов.

Школа «Бизнес молодых» появилась в начале 2021 года по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева. Ее цель- поддержка молодых и амбициозных предпринимателей,

– В Краснодарском крае действует целый ряд мер поддержки предпринимателей. Работают фонд развития бизнеса, который предоставляет комплекс услуг малому и среднему предпринимательству, фонд микрофинансирования, центр координации поддержки экспорта. С этого года в полную мощность заработал фонд развития инноваций, – рассказала замруководителя департамента инвестиций и развития МСП Татьяна Гончарова.

Выпускники школы могут рассчитывать на льготные займы от фонда микрофинансирования края. Деньги можно будет пустить на развитие собственного дела.