На предприятии Динского района нашли африканскую чуму свиней

В Динском районе ликвидируют очаг заражения африканской чумой свиней. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Динском районе на территории мясоперерабатывающего производства обнаружены инфицированные африканской чумой свиные туши. Как сообщили в администрации Краснодарского края, сейчас здесь предпринимают меры, необходимые для локализации и ликвидации очага заражения. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- По данным департамента ветеринарии региона в одном из холодильников предприятия нашли мясо, инфицированное вирусом АЧС. Его доставили на территорию региона из другой области, где ранее специалисты выявили очаг заражения, - рассказали в администрации Краснодарского края.

На данный момент работники краевой службы ветеринарии проводят мероприятия по уничтожению инфицированного мяса, поступившего на предприятие, чтобы не допустить вспышки АЧС на Кубани.