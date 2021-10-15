Предприятия Кубани получат 136 млн рублей на развитие

Кубанские предприятия получат деньги на оборудование для маркировки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Производители из Динского, Кореновского и Славянского районов заручились поддержкой Федерального и регионального фондов развития промышленности. Предприятия получат льготные займы на общую сумму в 146 млн рублей. На предоставленные средства компании приобретут оборудование для маркировки.

– Федеральный фонд развития промышленности расширил список получателей займов по программе «Маркировка товаров», и уже пять кубанских предприятий смогли воспользоваться этой мерой поддержки. Она позволит производителям выполнить условия введения системы обязательной маркировки в срок и в соответствии с требованиями системы «Честный знак», – рассказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

В краевом фонде развития промышленности разработаны 13 программ заемного финансирования. Получить кредит под минимальные проценты на определенных условиях может любое кубанское предприятие.