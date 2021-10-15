Неизвестный «заминировал» самолет, летевший из Москвы в Сочи

Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета

Руководитель полетов аэропорта Сочи 15 октября в 18.13 получил сообщение о том, что на борту одного из самолетов заложена бомба. Ситуацию усугублял тот факт ,что самолет уже вылетел из Москвы и взял курс на юг страны. В аэропорту Сочи была объявлена тревога и приведены в состояние готовности все соответствующие службы. На борту находился 161 пассажир, включая 10 детей.

- Самолет приземлился согласно расписания, в 19:25. После проверки самолета информация о минировании не подтвердилась, - рассказал руководитель пресс-службы «Базел Аэро» Виталий Коренюгин.

Из-за тревоги в аэропорту Сочи был задержан вылет рейса 2048 в Москву. Сейчас воздушная гавань курорта работает в штатном режиме.