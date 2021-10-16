Что произошло за ночь 16 октября: На Кубани объявлен в розыск директор санатория Анапы

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Что произошло за ночь 16 октября 2021 года. Неизвестный «заминировал» самолет, летевший из Москвы в Сочи. В сочинском аэропорту борт встречали кинологические расчеты, информация о минировании не подтвердилась

На Кубани объявлен в розыск директор санатория Анапы. После возбуждения уголовного дела Сергей Стремоусов покинул страну.

На предприятии Динского района нашли африканскую чуму свиней. На территории предприятия введены меры, предупреждающие распространения заболевания.

Для строительства мусорного завода в Тимашевском районе выберут другой участок. Проектирование отложили после обращений граждан против строительства.

Стало известно, в каком направлении мог пойти сбежавший из психбольницы Краснодара убийца. Самый опасный пациент до сих пор находится на свободе.