В центре Краснодара 17 октября закроют движение для проведения забега «Город»

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 20 часов 16 октября нельзя будет проехать по ул. Буденного от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской, по ул. Красную от ул. Калинина до ул. Постовой, а также по ул. Красноармейской от ул. Длинной до ул. Кузнечной. Ограничения продлятся до 14 часов 17 октября.

В центре Краснодара в воскресенье, 17 октября, с 6 утра нельзя будет проехать по центральным улицам. Проезд для транспорта закроют по ул. Красной от ул. Головатого до ул. Длинной, по ул. им. Буденного от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской, а также по ул. Красноармейской от ул. Длинной до ул. Кузнечной.

Проезд для транспорта закроют с 9 утра до окончания забега от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской по улицам, пересекающим маршрут забега: Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На этих участках установят временные дорожные знаки и ограждения.

Легкоатлетический забег «Город» начнется в 9 часов на Главной городской площади. Участники преодолеют дистанцию в 10 км, эстафету 2 по 5 км. Дети пробегут дистанцию в 1,6 км.