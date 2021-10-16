На краснодарских ярмарках выходного дня планируют реализовать 90 тонн продукции

В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре утром 16 октября открылись ярмарки выходного дня. В базарах принимают участие местные сельскохозяйственные производители. Как сообщили в администрации города, более 600 фермеров со всего края приехали в краевую столицу со своей продукцией.

Ярмарки раскинулись на улицах Буденного, Захарова, Уральской, Евдокии Бершанской, Заводской, Восточно-Кругликовской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской и Одесской. Всего открылись 1082 точки.