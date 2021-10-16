Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил казаков с праздником

Казаки отмечают День кубанского казачество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В третью субботу октября казаки отмечают сразу два важных праздника – День кубанского казачества и День образования Кубанского казачьего войска. В 2021 году оба эти праздника выпали на 16 октября. К поздравлениям присоединился глава региона Вениамин Кондратьев.

- Много лет казаки стояли на страже границ Российской империи, защищали свой дом, трудились на земле, строили храмы. На них возложены серьезные государственные задачи. Они охраняют общественный порядок, занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, развитием спорта, сельским хозяйством, участвуют в ликвидации ЧС, - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

В 2021 Кубанское казачье войско отмечает 325-летний юбилей. Ряды войска сплотили более 56 тысяч человек.