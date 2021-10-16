В Краснодаре работает 338 переписных участков в четырех округах

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре стартовала Всероссийская перепись населения. Ожидается, что в региональном центре в ней примет участие около 1 миллиона человек. Переписные пункты будут работать с 15 октября по 14 ноября в Центральном, Западном, Карасунском и Прикубанском округах. Они открыты с 8.00 до 20.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

— Участие жителей в переписи позволит получить больше информации о количестве проживающих в городе, условиях их жизни, рынке труда. От этого во многом зависит выполнение и корректировка многих социально значимых программ, — отметил директор департамента внутренней политики администрации города Станислав Харьковский.

Жителям предстоит ответить на 33 вопроса, касающихся социально-демографических характеристик, а также жилищных условий.

Принять участие в переписи можно самостоятельно через портал Госуслуги (до 8 ноября), дождаться переписчика дома или пройти опрос в ближайшем стационарном переписном участке.

Переписчик должен иметь удостоверение и паспорт, шарф и жилет с символикой переписи, сумку и планшет со специальной программой.