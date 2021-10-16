Больницы Адыгеи получили 20 автомобилей скорой помощи. Фото: пресс-служба администрации РА

Медицинские учреждения Адыгеи получили 20 машин скорой помощи, в том числе и три реанимобиля. Автотранспорт будет распределен среди республиканских больниц. Как сообщили в администрации региона, это помощь, которую оказывает федеральный центр в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Сегодня мы получаем автотранспорт для скорой помощи. Это – один из важных и необходимых ресурсов для борьбы с пандемией. Мы получаем из федерального центра и другую серьезную помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию, – рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В республике в последние дни фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19. Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в Дукмасовском сельском поселении. Как сообщили 15 октября в администрации поселения, у 48 местных жителей был диагностирован COVID-19.