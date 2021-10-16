На Кубани 95% заболевших коронавирусом не делали прививки от COVID -19

Краснодарские больницы испытывают дефицит ковидных коек Фото: Иван Макеев

Почти все пациенты ковидных госпиталей Краснодарского края оказались не привитыми. Как рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в своих соцсетях, только 5% от всех госпитализированных делали ранее прививку от коронавирусной инфекции. Заболевание у таких пациентов проходит легче и без серьезных осложнений.

- В Краснодарском крае ежедневно заболевает свыше двухсот человек, и эта цифра, к сожалению, растет. В последние месяцы тяжело болеют и молодые люди. Эпидобстановка становится напряжённой. Люди элементарно перестали носить маски, соблюдать дистанцию, - добавил глава регионального министерства здравоохранения Евгений Филиппов.

Сейчас в больницах Кубани на аппаратах ИВЛ находятся до 100 пациентов, 9 пациентов в тяжелом состоянии переведены на ЭКМО. Региональные больницы испытывают нехватку ковидных коек.

Единственный способ избежать госпитализации – сделать прививку от COVID-19. Для получения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения. Пока план выполнен на 57%, то есть вакцинировались около 2 млн кубанцев из 3,6 млн жителей края.