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Общество16 октября 2021 12:22

На первом заседании Совета федеральной территории в "Сириусе" создано три комитета

На первом заседании Совета федеральной территории "Сириус" было принято решение о создании трех постоянных комитетов и назначены их руководители
Евгения ХАЛИКОВА
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На вручении мандатов избранным кандидатам, которое прошло на стройке будущего концертного зала. Фото: администрация Сочи

На вручении мандатов избранным кандидатам, которое прошло на стройке будущего концертного зала. Фото: администрация Сочи

На первом заседании Совета федеральной территории "Сириус" было принято решение о создании трех постоянных комитетов и назначены их руководители. Так председателем комитета по налогам, бюджету и экономическим вопросам стал Алексей Горбачев. Комитет по вопросам организации публичной власти возглавил Дмитрий Савин. За развитие территории и человеческого капитала будет отвечать Андрей Литвинов.

А председателем Совета стала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Она сообщила, что опыт по созданию федеральной территории «Сириус» может быть тиражирован по всей стране.

Председателем Совета стала Елена Шмелева. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Председателем Совета стала Елена Шмелева. Фото: пресс-служба администрации Сочи

- Мы должны принять устав федеральной территории, от него много зависит. Мы знаем закон о федеральной территории, сформулированы задачи, они ставились президентом России Владимиром Путиным в рамках и программы заседания Госсовета, - сообщила Елена Шмелева. - Мы можем здесь их отрабатывать, апробировать результаты, делая их востребованными и доступными для населения федеральной территории. Их можно тиражировать на другие регионы.

Краснодарский край в парламенте «Сириуса» представляет вице-губернатор Александр Руппель. Напомним, что в Совет федеральной территории «Сириус» девять человек были выбраны путем голосования в сентябре. Троих членов совета назначил Владимир Путин, еще троих - правительство РФ. А одного - губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Законотворчество «Сириуса» станет драйвером для усовершенствования нормативно-правовой базы, в первую очередь, сопряженных курортных агломераций, а также новых федеральных территорий, которые впоследствии могут быть сформированы в России. Уверен, Краснодарский край, Сочи и «Сириус» всегда будут работать сообща на общие созидательные цели, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Федеральная территория Сириус возникла в декабре 2020 года в соответствии с поправками к Конституции Российской Федерации, размещающие создание федеральных территорий.

Андрей Литвинов представляет первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко концепцию уникального концертного зала.

Андрей Литвинов представляет первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко концепцию уникального концертного зала.

Новая территория наделена экономической самостоятельностью и имеет свои органы публичной власти. Поэтапная организация "Сириуса" займет пять лет и закончится 31 декабря 2025 года.