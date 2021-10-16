На первом заседании Совета федеральной территории в "Сириусе" создано три комитета

На вручении мандатов избранным кандидатам, которое прошло на стройке будущего концертного зала. Фото: администрация Сочи

На первом заседании Совета федеральной территории "Сириус" было принято решение о создании трех постоянных комитетов и назначены их руководители. Так председателем комитета по налогам, бюджету и экономическим вопросам стал Алексей Горбачев. Комитет по вопросам организации публичной власти возглавил Дмитрий Савин. За развитие территории и человеческого капитала будет отвечать Андрей Литвинов.

А председателем Совета стала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Она сообщила, что опыт по созданию федеральной территории «Сириус» может быть тиражирован по всей стране.

Председателем Совета стала Елена Шмелева. Фото: пресс-служба администрации Сочи

- Мы должны принять устав федеральной территории, от него много зависит. Мы знаем закон о федеральной территории, сформулированы задачи, они ставились президентом России Владимиром Путиным в рамках и программы заседания Госсовета, - сообщила Елена Шмелева. - Мы можем здесь их отрабатывать, апробировать результаты, делая их востребованными и доступными для населения федеральной территории. Их можно тиражировать на другие регионы.

Краснодарский край в парламенте «Сириуса» представляет вице-губернатор Александр Руппель. Напомним, что в Совет федеральной территории «Сириус» девять человек были выбраны путем голосования в сентябре. Троих членов совета назначил Владимир Путин, еще троих - правительство РФ. А одного - губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Законотворчество «Сириуса» станет драйвером для усовершенствования нормативно-правовой базы, в первую очередь, сопряженных курортных агломераций, а также новых федеральных территорий, которые впоследствии могут быть сформированы в России. Уверен, Краснодарский край, Сочи и «Сириус» всегда будут работать сообща на общие созидательные цели, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Федеральная территория Сириус возникла в декабре 2020 года в соответствии с поправками к Конституции Российской Федерации, размещающие создание федеральных территорий.

Андрей Литвинов представляет первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко концепцию уникального концертного зала.

Новая территория наделена экономической самостоятельностью и имеет свои органы публичной власти. Поэтапная организация "Сириуса" займет пять лет и закончится 31 декабря 2025 года.